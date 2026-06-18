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Пропагандист Соловьев призвал россиян готовиться к самопожертвованию

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  • 18.06.2026, 18:14
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Пропагандист Соловьев призвал россиян готовиться к самопожертвованию

Пожары в Москве корректируют риторику сторонников Путина.

Пропагандистская машина Кремля перешла на новый уровень. Главный рупор путинского режима Владимир Соловьев обратился к россиянам с призывом, который трудно представить в любой нормальной стране. Пропагандист прямо заявил о необходимости «самопожертвования»:

«Сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? Если да, то надо многие вещи понимать. Многие вещи понимать и готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. И искать в своей душе и в истории своих семей опору. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?»

Призыв готовиться к самопожертвованию Соловьев озвучил после того, как украинские беспилотники нанесли мощный удар по НПЗ в Москве и атаковали другие регионы РФ.

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