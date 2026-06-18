Стали известны результаты очередных ЦТ
- 18.06.2026, 19:11
В полку стобалльников прибыло.
Из всех предметов, которые сдавали на ЦТ 2 и 5 июня 2026 года, больше всего наивысших результатов по математике. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Беларуси.
В эти дни выпускники и будущие абитуриенты проверяли свои знания по восьми предметам школьной программы.
Более 66 тыс. человек сдавали централизованное тестирование по математике, химии, иностранному языку, физике, географии, обществоведению, истории Беларуси в контексте всемирной истории и биологии.
«В этом году максимальный результат (100 баллов) показали 583 человека», – сообщили в Минобре.
Среди абсолютных лидеров:
математика – 216
иностранный язык – 197 (из них 169 человек сдавали английский)
химия – 59.
Среди физиков количество стобалльников выросло почти в 4 раза, если сравнивать с 2025 годом, – 43 против 11.
Самые высокие средние баллы в 2026-м по таким предметам, как география (66,4), обществоведение (61,2), биология (57,7).
Сложнее всего в этом году ребятам давались та же математика (средний балл – 46,1), история Беларуси в контексте всемирной истории (46,2) и химия (48,8).
В Министерстве образования также отметили, что за использование смартфонов, шпаргалок и нарушение других правил было удалено 22 участника. Еще 8 не завершили тест по медицинским причинам.