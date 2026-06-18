Президент Литвы: Война перешла на территорию России 2 18.06.2026, 20:00

Гитанас Науседа

Фото: Delfi

События в Москве знаменуют новый этап войны.

Украина, нанося удары по территории страны-агрессора, меняет правила войны и усиливает давление на Россию.

Об этом перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам Науседы, все больше признаков свидетельствует об изменении ситуации на фронте. Он подчеркнул, что события в Москве знаменуют новый этап войны.

«Мы видим, что Украина побеждает в этой войне. Мы видим все больше признаков того, что война приближается к российскому населению. То, что сейчас происходит в Москве, меняет правила игры, потому что российское население начинает осознавать, что речь идет не о просмотре войны на телеэкранах, а о войне на их собственной земле», — заявил он.

Также он отметил, что Украина активно производит дроны и наращивает собственный оборонно-промышленный потенциал.

Науседа подчеркнул, что для начала реальных переговоров нужны четкие сигналы со стороны России. Речь идет как минимум о готовности к переговорам или о прекращении огня. Пока, по его словам, таких сигналов нет.

Президент Литвы напомнил, что предыдущие попытки отдельных лидеров вести диалог с Кремлем не дали результата, поскольку не были общей позицией Европы.

Он подчеркнул, что давление на Россию нужно усиливать за счет поддержки Украины и новых санкций. В рамках 21-го пакета ограничений важно охватить не только банки и теневой флот, но и энергетический сектор, в частности крупные компании.

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