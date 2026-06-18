Первые танкеры прошли через Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном 18.06.2026, 20:12

Цены на нефть пошли вниз.

18 июня, после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, через Ормузский пролив прошли два танкера под флагом Саудовской Аравии, перевозившие 6 млн баррелей сырой нефти. Об этом сообщило Reuters.

Танкеры следовали по маршруту, одобренному Тегераном для безопасного прохода судов, сообщало Bloomberg.

Ормузский пролив, через который транспортировалось до 20–30% мирового объема нефти и сжиженного природного газа, был заблокирован из-за эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США. Открытие пролива стало одним из пунктов соглашения сторон. Как писало Axios, согласно документу Тегеран в течение 60 дней должен был обеспечить свободный проход судов через пролив без дополнительных платежей с возможным введением соответствующих сборов после окончания этого периода.

Хотя грузоотправители считают, что транзит через пролив еще долго не вернется к довоенному уровню, поскольку необходимо разминировать акваторию и гарантировать безопасность судоходства, первые изменения уже заметны. Суда, которые ранее скрывали своё местоположение, отключая транспондеры, теперь открыто передают свои координаты и готовятся пройти через пролив.

На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent подешевели еще на два процента и опустились ниже 78 долларов за баррель, что стало самым низким показателем с начала боевых действий, говорится в статье.

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