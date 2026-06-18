Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира

Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира1
- 18.06.2026, 21:17
1:1.
Сборная Чехии сыграла вничью с ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.
В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров. Мексика и Южная Корея, у которых пока по три очка, проведут поединок второго тура 19 июня. Команды выйдут на поле в 4.00 по минскому времени.