Белорусы рванули в лес за земляникой
- 18.06.2026, 21:01
Выносят корзины ягод.
В Беларуси люди все чаще хвастаются различными «уловами» из леса. Если ранее собирали гигантские корзины лисичек, то теперь пошла земляника.
Ягоды появились и в Минской области.
Журналисты Tohcka.by посмотрели, сколько можно вынести из леса.
Итак, девушка отметила, что собирает ароматную землянику. Автор особо подчеркивает, что этот год «сунічны» и ягод очень много.
@churkina.snezhana Суніцы з Капыльскага раёна 🍓🌲🌳🌲🍓#суніцы #лес #беларусь #прыродабеларусі #дарыпрыроды ♬ оригинальный звук - Сняжана Чуркіна
«Все в лес за земляникой!» – резюмирует она.
Всего автор ролика набрала четыре ведерка. Два из них небольшие, остальные солиднее.
Что касается грибов, то в той местности их практически нет. Все это белоруска собрала в Копыльском районе Минской области.
Как обычно, мнения в комментариях разделились. Часть пользователей просто не верит, другие называют автора поста умничкой.
«Какая красота!»– написали одни.
«Живу в Копыльском районе и не верю, что это в нашем районе. И когда они успели созреть. Погоды то не было. Чудеса», – восхищались другие.
Нашлись и те, кто удивлялся, как в высоких зарослях можно заметить и собрать маленькие ягоды земляники.