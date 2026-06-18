Белорусы рванули в лес за земляникой 18.06.2026, 21:01

Выносят корзины ягод.

В Беларуси люди все чаще хвастаются различными «уловами» из леса. Если ранее собирали гигантские корзины лисичек, то теперь пошла земляника.

Ягоды появились и в Минской области.

Журналисты Tohcka.by посмотрели, сколько можно вынести из леса.

Итак, девушка отметила, что собирает ароматную землянику. Автор особо подчеркивает, что этот год «сунічны» и ягод очень много.

«Все в лес за земляникой!» – резюмирует она.

Всего автор ролика набрала четыре ведерка. Два из них небольшие, остальные солиднее.

Что касается грибов, то в той местности их практически нет. Все это белоруска собрала в Копыльском районе Минской области.

Как обычно, мнения в комментариях разделились. Часть пользователей просто не верит, другие называют автора поста умничкой.

«Какая красота!»– написали одни.

«Живу в Копыльском районе и не верю, что это в нашем районе. И когда они успели созреть. Погоды то не было. Чудеса», – восхищались другие.

Нашлись и те, кто удивлялся, как в высоких зарослях можно заметить и собрать маленькие ягоды земляники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com