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Белорусы рванули в лес за земляникой

  • 18.06.2026, 21:01
Белорусы рванули в лес за земляникой

Выносят корзины ягод.

В Беларуси люди все чаще хвастаются различными «уловами» из леса. Если ранее собирали гигантские корзины лисичек, то теперь пошла земляника.

Ягоды появились и в Минской области.

Журналисты Tohcka.by посмотрели, сколько можно вынести из леса.

Итак, девушка отметила, что собирает ароматную землянику. Автор особо подчеркивает, что этот год «сунічны» и ягод очень много.

@churkina.snezhana Суніцы з Капыльскага раёна 🍓🌲🌳🌲🍓#суніцы #лес #беларусь #прыродабеларусі #дарыпрыроды ♬ оригинальный звук - Сняжана Чуркіна

«Все в лес за земляникой!» – резюмирует она.

Всего автор ролика набрала четыре ведерка. Два из них небольшие, остальные солиднее.

Что касается грибов, то в той местности их практически нет. Все это белоруска собрала в Копыльском районе Минской области.

Как обычно, мнения в комментариях разделились. Часть пользователей просто не верит, другие называют автора поста умничкой.

«Какая красота!»– написали одни.

«Живу в Копыльском районе и не верю, что это в нашем районе. И когда они успели созреть. Погоды то не было. Чудеса», – восхищались другие.

Нашлись и те, кто удивлялся, как в высоких зарослях можно заметить и собрать маленькие ягоды земляники.

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