В Сингапуре создали ультрачерное покрытие для автомобилей 18.06.2026, 20:39

Иллюстрационное фото: Unsplash

Материал способен поглощать 99,9% всех волн видимого света.

Специалисты сингапурской компании Nipsea Group разработали новейшее сверхчерное покрытие. Материал способен поглощать в среднем 99,9% всех волн видимого света.

Об этом сообщает Gizmodo.

Новое покрытие имеет средний коэффициент отражения в видимом спектре на уровне 0,08%. Для сравнения: коммерчески доступный материал Vantablack демонстрирует 0,05%, а вертикально выровненные массивы нанотрубок — 0,04%.

Исследователи использовали естественное притяжение между сажей и углеродными нанотрубками. Таким образом, частицы выстроились в правильную структуру внутри смеси для лучшего поглощения света.

Темные материалы часто скрывают детали дизайна транспортного средства. Чтобы этого избежать, разработчики добавили глянцевый верхний слой, который сохраняет трехмерный вид автомобиля.

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Matter & Light, покрытие успешно прошло тесты на адгезию (способность различных по составу твёрдых или жидких материалов сцепляться между собой на молекулярном уровне) без каких-либо видимых дефектов. Панели с покрытием выдерживали температуру 40 °C, находились в водяной бане 10 дней и в условиях 95% влажности в течение двух недель.

Впрочем, авторы отмечают необходимость дополнительных усовершенствований перед коммерческим запуском таких машин на улицах городов.

«Еще есть возможности для улучшения практической технологичности наноматериалов, содержащих углеродные нанотрубки», — отметил химик-исследователь компании Nipsea Чживей Лю.

Компания BMW ранее наносила ультрачёрную краску Vantablack от британской Surrey Nanosystems на концепт-кар X6. Тогда поверхность создавала эффект двумерного пространства, однако технология так и не дошла до серийного производства. Сингапурцы же планируют удовлетворить растущий спрос на такие роскошные автомобили.

«В Китае цвет автомобиля стал ключевым аргументом при продаже. Глубокий чёрный цвет издавна был премиальным выбором и фирменным цветом для роскошных автомобилей благодаря их элегантному виду, мощному визуальному воздействию и роскошному подтексту», — говорит Лю.

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