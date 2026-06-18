Ученые ведущего технологического института США разгромили ядерную чудо-ракету Путина 18.06.2026, 21:04

Дорогая, вредная и бесполезная.

В октябре 2025 года Владимир Путин объявил о завершении «решающих испытаний» межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». По его уверению, это «уникальное» оружие «неограниченной дальности», которого нет ни у кого в мире. Хотя эксперты уже тогда назвали испытания такой ракеты скорее пропагандистским шоу, а ее саму – не слишком-то эффективным видом оружия, сохранялась техническая загадка – что конкретно представляет из себя двигатель и как была решена проблема радиоактивного выхлопа, передает The Moscow Times.

Судя по результатам исследования двух ученых Массачусетского технологического института (MIT), особо-то она и не решалась. Согласно построенной ими модели, конструкция ракеты такова, что она выделяет радиацию во время полета и это «потенциально» подвергает «огромному риску» любого человека, живущего или работающего вблизи испытательного полигона. Работающий двигатель будет производить в больших количествах радиоактивные изотопы аргона, криптона и углерода, рассказал NPR один из авторов исследования, Джейк Хекла, профессор факультета ядерных наук и инженерии MIT. По его словам, реактор может выделять еще больше радиоактивных веществ, если во время многочасового полета активная зона начнет подвергаться коррозии.

С боевой же точки зрения «Буревестник» вовсе не представляется каким-то прорывом в военных технологиях. По всей видимости, это действительно первый в истории летательный аппарат, совершивший полет с использованием ядерной энергии, отметил научный сотрудник Миддлбери-колледжа Джеффри Льюис, специализирующийся на изучении ракет и ракетных комплексов и не участвовавший в исследовании MIT. Но если суммировать все, что о нем известно, это, «в общем-то, бесполезное» оружие, сказал Льюис.

Хекла подтвердил:

«Это нечто вполне возможное, но безумно дорогое и очень опасное» [с точки зрения радиоактивных выбросов].

Собрав всю информацию, включая видеозаписи, о «Буревестнике», он с коллегой Скоттом Кемпом, специалистом по аэро- и астронавтике MIT, в итоге построил трехмерную модель ракеты. Вывод – «Буревестник» сильно напоминает обычную крылатую ракету, скорость которой меньше скорости звука. Хотя это крупнейшая по размеру российская ракета, лететь она будет примерно со скоростью лайнера Airbus A320.

Эти данные позволили ученым понять, каких размеров может быть реактор и какую тягу он должен развивать. Их вывод: «Почти наверняка в системе используется ядерная силовая установка прямого цикла с воздушным охлаждением, которая, скорее всего, приводит в действие турбореактивный двигатель».

Это означает, что реактор работает за счет прогона атмосферного воздуха непосредственно через реактор с ядерным топливом, где он нагревается, расширяется и выбрасывается из задней части двигателя. И в этом заключается серьезная проблема, утверждает Хекла: «При использовании прямого цикла в выхлопных газах, скорее всего, будет содержаться большое количество радиоактивных веществ».

Льюис называет «Буревестник» «настоящий экологической катастрофой». По его словам, реактор также представляет огромную опасность для военнослужащих, которым придется с ним работать: «Один только вопрос о том, как безопасно загрузить такую штуку, представляет, на мой взгляд, действительно серьезную проблему».

Учитывая все проблемы — как реальные, так и потенциальные — связанные с «Буревестником», Хекла задается вопросом, зачем Россия его вообще разработала. Хотя его дальность его полета, вероятно, значительно превышает дальность обычной крылатой ракеты, это не значит, что его будет сложно сбить:

«Сегодня мы регулярно сбиваем крылатые ракеты, и нет никаких оснований полагать, что с этой будет сильно сложнее справиться».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com