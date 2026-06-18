Такой цены на соль вы еще не видели

Такой цены на соль вы еще не видели2
- 18.06.2026, 11:13
- 2,586
Килограмм — почти 800 рублей.
В одном из магазинов заметили фермерскую соль: за баночку весом 50 граммов просят почти 40 рублей, пишет onliner.by.
Конечно, это не простая соль — она с трюфелем и привезена из Италии. Кроме соли и сушеного трюфеля в составе указан ароматизатор.
Производителем продукта названа ферма Villa Magna в Тоскане, которая занимается выращиванием трюфелей и производством продуктов с трюфелями.
Килограмм такой соли стоит почти 800 рублей, но буквально рядом на полке у нее есть конкурент: другая итальянская трюфельная соль стоит 31,49 рубля за 100 граммов.