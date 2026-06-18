«Лукашенко начинает паниковать»1
- 18.06.2026, 11:51
Время «джентльменских соглашений» прошло.
Россия сейчас находится в сложной ситуации: на фронте тупик, а Вооруженные силы Украины усиливают дроновые и ракетные удары по военным и логистическим объектам. Связаны ли последние заявления Лукашенко об Украине с этим?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал кандидату философских наук, руководителю украинского Центра белорусских коммуникаций Максиму Плешко:
—Да, Лукашенко находится в состоянии глубокого страха перед украинскими беспилотниками. Он сам открыто признал в интервью, что украинские дроны эффективно уничтожают российские заводы и нефтепереработку вплоть до Урала.
Диктатор отлично понимает: Беларусь находится намного ближе. Все его военные базы, аэродромы, а также Мозырский и Новополоцкий НПЗ находятся в зоне досягаемости ВСУ. Время «джентльменских соглашений» прошло. Когда Россия терпит неудачи, а Украина наращивает технологическую мощь, Лукашенко начинает паниковать. Он боится, что следующая «бавовна» расцветет уже на его объектах.