«Лукашенко начинает паниковать» 1 18.06.2026, 11:51

Время «джентльменских соглашений» прошло.

Россия сейчас находится в сложной ситуации: на фронте тупик, а Вооруженные силы Украины усиливают дроновые и ракетные удары по военным и логистическим объектам. Связаны ли последние заявления Лукашенко об Украине с этим?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал кандидату философских наук, руководителю украинского Центра белорусских коммуникаций Максиму Плешко:

—Да, Лукашенко находится в состоянии глубокого страха перед украинскими беспилотниками. Он сам открыто признал в интервью, что украинские дроны эффективно уничтожают российские заводы и нефтепереработку вплоть до Урала.

Диктатор отлично понимает: Беларусь находится намного ближе. Все его военные базы, аэродромы, а также Мозырский и Новополоцкий НПЗ находятся в зоне досягаемости ВСУ. Время «джентльменских соглашений» прошло. Когда Россия терпит неудачи, а Украина наращивает технологическую мощь, Лукашенко начинает паниковать. Он боится, что следующая «бавовна» расцветет уже на его объектах.

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