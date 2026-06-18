Бельгия передаст Украине в этом году F-16 18.06.2026, 11:57

Стали известны первые подробности.

Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 - три боевых и еще четыре на запчасти.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время беседы с журналистами перед началом министерской встречи НАТО.

Франке сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.

«Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них 0 на запчасти, три - готовые выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии», - сказал он.

Ранее Бельгия обещала передать Украине лишь четыре небоеготовых истребителя для использования в качестве источника запчастей для других F-16.

Брюссель планировал передать самолеты в 2025-2026 годах, но пока о начале поставок не сообщалось.

Бельгийский министр заявил, что считает важным передать также исправные истребители, поскольку они зарекомендовали себя «хорошей платформой против «Шахедов» и крылатых ракет».

По его словам, Минобороны Бельгии планирует существенно увеличить объем поставок.

«Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы - и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять», - добавил Франкен.

В настоящее время в ВВС Бельгии на вооружении, по разным данным, находится более 40 самолетов F-16.

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