В Мозыре появились несуществующие автомобили 18.06.2026, 12:12

иллюстративное фото

Их продавали через интернет.

Сотрудники милиции раскрыли схему интернет-мошенничества, связанную с продажей несуществующих автомобилей. Ее организовали двое ранее неоднократно судимых мужчин — 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова, пишет «Зеркало».

По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о продаже автомобилей, которых в действительности не существовало.

Один из эпизодов произошел в марте этого года. В милицию обратился житель Минска, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже автомобиля Volkswagen Golf IV по цене около 2 тысяч долларов.

Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести автомобиль много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей.

Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал переносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на автомобиль, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен.

Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек — житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона.

Сотрудники милиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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