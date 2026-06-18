В Мозыре появились несуществующие автомобили
- 18.06.2026, 12:12
Их продавали через интернет.
Сотрудники милиции раскрыли схему интернет-мошенничества, связанную с продажей несуществующих автомобилей. Ее организовали двое ранее неоднократно судимых мужчин — 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова, пишет «Зеркало».
По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о продаже автомобилей, которых в действительности не существовало.
Один из эпизодов произошел в марте этого года. В милицию обратился житель Минска, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже автомобиля Volkswagen Golf IV по цене около 2 тысяч долларов.
Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести автомобиль много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей.
Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал переносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на автомобиль, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен.
Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек — житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона.
Сотрудники милиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.