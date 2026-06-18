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Поразили несколько целей: в СБУ раскрыли подробности массированной атаки на Москву

  • 18.06.2026, 12:40
Поразили несколько целей: в СБУ раскрыли подробности массированной атаки на Москву

Стало известно, что горит на Московском НПЗ.

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины вновь нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ. На территории предприятия были зафиксированы попадания и масштабный пожар, в ходе которого возникло не менее пяти очагов возгорания.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, удар по предприятию нанесли бойцы Центра спецопераций «Альфа» совместно с другими подразделениями Сил обороны. Предварительно установлено, что украинские беспилотники поразили резервуарный парк, установку первичной переработки нефти и установку гидроочистки дизельного топлива.

В Генштабе отметили, что мощность Московского НПЗ превышает 12 млн тонн нефти в год, а само предприятие задействовано в обеспечении российской армии. По предварительным данным о местоположении, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Помимо Московского НПЗ, в Ростовской области РФ был поражён нефтебаза «Гуково». Там также зафиксировали попадание и пожар. По данным Генштаба, объект используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих работу военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по автомобильному мосту через реку Калка возле Гранитного в Донецкой области и по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного в оккупированном Крыму. Эти объекты использовались для военных перевозок и логистики оккупационных войск.

Кроме того, в районе Соледара был нанесен удар по командному пункту оккупантов, а в Мариуполе, Пятиполье и вблизи Бойковского — по складам горюче-смазочных материалов и материально-технических средств противника.

В Генштабе также подтвердили результаты предыдущих ударов по российской инфраструктуре. В частности, после атаки на станцию «Палкино» в Ярославской области было уничтожено семь резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров, а на объектах в Волгоградской области и Краснодарском крае подтверждены повреждения резервуаров и участка нефтепровода.

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