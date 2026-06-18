Газ в Европе дешевеет после подписания меморандума США и Ирана 18.06.2026, 13:23

А также на фоне увеличения числа судов, проходящих через Ормузский пролив.

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании идут вниз.

Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF к 12:20 МСК подешевел на 2,68% до 40,79 евро за мегаватт-час.

Фьючерс на газ с поставкой в следующем месяце в Великобритании опустился на ‌2,02% до 97,76 пенса за терм.

Президент ‌США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан поставили цифровые подписи под меморандумом о взаимопонимании, составленном на английском и фарси. Однако в то же время ‌Трамп, находясь на саммите G7 во Франции, пригрозил возобновлением атак и уничтожением иранских чиновников, если договоренности не будут выполняться.

«Уже сегодня утром наблюдается заметно ‌более активное движение судов в районе пролива… мирное соглашение уже учтено в ценах, а окончательная подпись все еще важное подтверждение, поэтому цены, вероятно, будут демонстрировать медвежью динамику», - сказал аналитик ‌LSEG Ульрих Вебер.

Если говорить о фундаментальных факторах, температура воздуха в Северо-Западной Европе уже на 5 градусов Цельсия выше нормы и в ближайшие сутки вырастет еще на 2,2 градуса в среднем до 25 градусов. По данным LSEG, спрос на газ для отопления снизится на 71 гигаватт-час в сутки до 502 гигаватт-часов в сутки.

Ветрогенерация в текущих погодных условиях будет слабой как минимум до начала следующей недели. В то же время выработка солнечной энергии значительно превышает норму, что снижает спрос на газ со стороны электростанций.

Прогнозируется, что ‌общий объем заявок на экспорт норвежского газ вырастет на 16 миллионов ‌кубометров в сутки до 303 миллионов кубометров в сутки по мере завершения ремонтных работ на газовом месторождении Коллснес, свидетельствуют данные LSEG.

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