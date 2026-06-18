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В Беларуси запретят организованные поездки детей за границу

  • 18.06.2026, 13:46
В Беларуси запретят организованные поездки детей за границу

Об этом заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил запретить поездки детских групп за границу без государственного надзора и соответствующего разрешения. Об этом он заявил, комментируя атаку дрона на автобус с белорусскими гражданами, в том числе детьми, в Брянской области, сообщает БелТА.

«Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения», — заявил он.

В связи с произошедшим, Александр Лукашенко обратил внимание на ряд обстоятельств, упомянув о цели поездки группы белорусских детей в Геленджик.

«Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает».

Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает».

Для поездки к месту назначения родители обратились в частную компанию и наняли автобус.

«Не хочу тут осуждать и эту частную компанию. Они работали законно – индивидуальные предприниматели. Сняли автобус, поехали, — сказал Александр Лукашенко. — А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться».

Отметим, ряд экспертов считает, что удар по автобусу — российская провокация.

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