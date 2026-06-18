Милая история: на Тайване ищут белорусского ребенка 18.06.2026, 14:08

Фотофакт.

Белоруска обратила внимание на необычный баннер в аэропорту Тайваня и поделилась его фотографией в Threads. Среди многочисленных иероглифов на плакате оказался изображен красно-зеленый флаг, а рядом — детский рисунок и имя его автора.

Выяснилось, что организаторы международной выставки детского творчества пытаются разыскать одну из бывших участниц — уроженку Беларуси, которая много лет назад стала призером конкурса.

Речь идет о Виктории Приходько. В свое время девушка получила серебряную медаль за работу «Снежная королева», представленную на Международной выставке детского творчества в Тайване. Согласно информации на сайте конкурса, на момент участия ей было 15 лет, а ее рисунок экспонировался на юбилейной, 50-й выставке.

Сам проект существует уже более 60 лет, поэтому с момента награждения прошло, вероятно, не менее десяти лет. Сегодня Виктория, скорее всего, уже взрослая и, возможно, даже не знает, что ее пытаются найти на другом конце света.

Как оказалось, организаторы выставки разыскивают не только белорусскую художницу, но и других участников, связь с которыми была потеряна спустя годы.

«Если вы узнали свой рисунок, пожалуйста, свяжитесь с нами. Неважно, в какой стране вы сейчас живете. Мы хотим вновь найти авторов этих работ и узнать, как сложилась их судьба», — говорится в обращении, размещенном на баннере.

Автор публикации в Threads призвала белорусов помочь в поисках Виктории Приходько и, возможно, передать ей информацию о том, что ее творчеством до сих пор интересуются в Тайване.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com