Хегсет анонсировал «НАТО 3.0» 18.06.2026, 14:54

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Фото: Getty Images

В Вашингтоне ожидали именно такой модели сотрудничества.

Инициатива PURL, позволяющая союзникам по НАТО финансировать закупку американского вооружения для Украины, уже демонстрирует ощутимый прогресс. Этот механизм укрепляет обороноспособность Украины и одновременно закладывает основу для долгосрочной стабильности и возможного будущего мира.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. Видео со встречи с союзниками опубликовало NATO News.

Таким образом, инициатива PURL, предложенная администрацией Дональда Трампа, позволяет европейским партнерам взять на себя ведущую роль в финансировании оборонной поддержки Украины, в то время как США обеспечивают поставки вооружения. Украинские военные продолжают удерживать оборону, несмотря на продолжающиеся российские атаки.

Министр также отметил, что в Вашингтоне ожидали именно такой модели сотрудничества –, когда союзники берут на себя большую часть финансовой нагрузки, согласовывая свои действия с оборонными потребностями Украины.

Реализация PURL является подтверждением подхода США и может стать важным шагом к созданию условий для будущего мира.

Кроме того, он подчеркнул необходимость трансформации НАТО в формат «NATO 3.0», который предусматривает укрепление военного потенциала Альянса и возвращение к более жесткой модели коллективной обороны. В этом контексте Хегсет призвал союзников к большей ответственности и открытому диалогу.

«Генеральный секретарь, вы проделали фантастическую работу. Вы работаете с нами, работаете с президентом Трампом, работаете с НАТО, чтобы достичь НАТО 3.0. НАТО 3.0 — это постхолодная война, которая должна вернуться к подлинной, сильной линии военных альянсов, обладающих реальными военными возможностями, способными обеспечить здесь, на континенте, и вести войну за конвенционную защиту Европы, к которой вы присоединились, и другие страны присоединяются к этому», — заявил министр обороны США.

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