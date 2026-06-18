Белорусы начали отказываться от автобусных туров в Грузию через Россию 18.06.2026, 15:41

Некоторые туроператоры решили объезжать Брянскую область.

Можно ли сегодня спокойно ехать из Беларуси в Грузию автобусом, если маршрут проходит через Россию? После инцидента в Брянской области этот вопрос обсуждают белорусы в Threads. Одни отказываются от поездок, другие ожидают, что турфирмы повезут их в объезд, а третьи уже вернулись домой новым маршрутом. «Белсат» посмотрел, что пишут в соцсети, а также позвонил в турфирму.

«Кто едет в Грузию в ближайшие дни?»

Одно из обсуждений началось с вопроса пользователя Threads к тем, кто в ближайшие дни едет в Грузию автобусным туром из Беларуси. Он спросил, писали ли туристы своим операторам после последних событий, отменяют ли поездки и какие у людей настроения. Уточнением к посту стало упоминание об инциденте в Брянской области, где в автобус с гражданами Беларуси попал дрон.

В комментариях быстро определились несколько позиций. Часть людей пишет, что уже отменила автобусные туры или думает об отказе. Один из комментаторов сообщил, что отменил поездку, так как турфирма, по его словам, «сама не хочет рисковать». Другие говорят, что будут искать авиаварианты. Еще одна участница обсуждения пишет, что выезд из Минска был запланирован на 24 июня, но туристы отказались от поездки, так как оператор и перевозчик, по ее словам, не меняли маршрут.

Есть и те, кто пока не принял решения. Люди с выездами 23, 24 или 27 июня пишут, что начали волноваться и ждут реакции турфирм. Одна из пользовательниц говорит, что выезжает автобусным туром в субботу, но после происшествия «пока тишина».

Объехать Брянскую область

Отдельная тема в обсуждении – маршруты. В комментариях несколько раз упоминают, что некоторые турфирмы решили везти людей через Смоленск. По словам участников дискуссии, это добавляет примерно 4–5 часов к дороге.

Другие пишут о маршрутах через Тулу и Калугу, через Кричев или Могилев, а также о варианте через Москву. Часть комментаторов считает, что сейчас туркомпаниям не стоит экономить на времени и лучше сделать «крюк», если это может снизить риски.

В соцсетях также появились сообщения, что маршруты автобусных туров в Грузию и из Грузии скорректированы в объезд Брянской области через Смоленскую и Тульскую области.

Но в комментариях нет уверенности, что сам по себе объезд Брянской области решит проблему. Люди спрашивают, что делать с другими российскими регионами на маршруте, в том числе с Воронежской и Ростовской областями, через которые также могут следовать автобусы на юг.

«Белсат» позвонил в одну из турфирм под видом белоруса, планирующего отпуск. Там подтвердили, что маршруты на ближайшие даты переделаны, в среднем время доезда до Грузии увеличивается на четыре часа, то есть ехать придется трое суток.

«Запрос все равно на туры есть, ясно, что существуют сомневающиеся, но меньше желающих не стало. Если человек хочет отменить тур, так как боится насчет безопасности, мы возвращаем деньги», – рассказали в турфирмы.

«Горело знатно» и «все прошло хорошо»

Некоторые участники обсуждения приводят собственный опыт поездок через Россию. Одна пользовательница пишет, что в июне прошлого года уже ездила в Грузию: с трассы были видны пожары, на обратном пути через Ростов-на-Дону был полностью отключен интернет, что-то «гремело», а на дорогах было много военных машин. Другая участница ответила, что тоже видела ночью, как «горело знатно».

Есть и противоположные свидетельства. Одна из комментатор сообщает, что вернулась из Грузии 15 июня и «все прошло хорошо».

Важный комментарий оставила туристка, которая, по ее словам, выехала из Грузии 15 июня. Она написала, что после ночевки в Ростове группе сообщили: путь меняется, они поедут примерно на 300 км дольше, но «безопаснее». На вопрос автора публикации, какая это турфирма, она ответила: «Славия Тур».

При этом на сайтах белорусских туркомпаний автобусные туры в Грузию остаются в продаже. В открытых описаниях туров указываются ближайшие июньские и июльские даты, маршруты из разных белорусских городов, отдых в Кобулети, Батуми, а также экскурсионная программа в Грузии. Условия некоторых туров отдельно оговаривают, что программа может изменяться по независящим от компании причинам, в том числе из-за задержек на границах или трудностей при движении на дорогах.

«Лучше не рисковать»

Кроме практических вопросов маршрута, в Threads появилась и более широкая дискуссия – о том, как белорусы воспринимают риски поездок через регионы России во время войны.

Часть комментаторов считает, что опасность была очевидна и до последних новостей. Одна участница пишет, что еще за месяц-два до этого отговаривала знакомую ехать из Беларуси в Крым на машине вместе с подругой и детьми. По ее словам, в Беларуси сейчас активно продвигается отдых в России, и это может создавать ощущение нормальности таких поездок.

В дискуссии прозвучала фраза, которую этот комментатор передала со слов своей знакомой: «Ну если что – все вместе». Она объясняет это не только наивностью, но и уровнем отчаяния.

Вопрос безопасности для туристов превращается не только в логистический, но и в моральный. Одни ожидают от туркомпаний новые маршруты и готовы ехать, когда дорога минует Брянскую область. Другие отменяют поездки или ищут авиаальтернативы.

Третьи пишут, что любой автобусный маршрут через российские регионы сейчас остается рискованным, так как ситуация может измениться в любой момент, а «мониторь не мониторь, всего не узнаешь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com