«Белпочта» перепутала две известные достопримечательности
- 18.06.2026, 16:27
Гродненская пожарная каланча стала «ратушей» в Могилеве.
«Белпочта» выпустила коробку для посылок с могилевской ратушей, но перепутала ее с другим зданием. На изображении оказалась достопримечательность другого города.
Фотографией с коробкой для посылок поделилась пользовательница Тредс.
«Интересно, почему на «Белпочте» решили, что наша, гродненская пожарка — это ратуша в Могилеве?» — задалась вопросом женщина.
На коробке написано «Могилев. Ратуша». Поэтому якобы на рисунке находится могилевская ратуша. Однако вместо нее напечатано изображение пожарной каланчи из центра Гродно.
У могилевской ратуши есть отчетливый шпиль, да и пристройка вокруг нее отличается — у трехэтажного дома рядом другие формы окон, нет и стены с панно, как в Гродно.