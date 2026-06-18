«Белпочта» перепутала две известные достопримечательности 18.06.2026, 16:27

Гродненская пожарная каланча стала «ратушей» в Могилеве.

«Белпочта» выпустила коробку для посылок с могилевской ратушей, но перепутала ее с другим зданием. На изображении оказалась достопримечательность другого города.

Фотографией с коробкой для посылок поделилась пользовательница Тредс.

«Интересно, почему на «Белпочте» решили, что наша, гродненская пожарка — это ратуша в Могилеве?» — задалась вопросом женщина.

На коробке написано «Могилев. Ратуша». Поэтому якобы на рисунке находится могилевская ратуша. Однако вместо нее напечатано изображение пожарной каланчи из центра Гродно.

У могилевской ратуши есть отчетливый шпиль, да и пристройка вокруг нее отличается — у трехэтажного дома рядом другие формы окон, нет и стены с панно, как в Гродно.

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