В Беларусь возвращается летняя жара 18.06.2026, 16:10

В воскресенье местами будет до +33°С.

В Беларуси ожидаются теплая пятница и жаркие выходные. Правда, к концу недели прогнозируется сильный ветер, а в понедельник должны прийти ливни, сообщили в Белгидромете.

Формирование погоды в стране скоро окончательно перейдет от ненастного циклона SABINA в руки солнечного антициклона FALK.

«Теплая пятница и жаркие выходные ожидают белорусов на этой неделе, ведь на смену прохладной осенней погоде в нашу страну возвращается летнее тепло», — отмечают синоптики.

В пятницу, 19 июня, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +10…16°С, днем +21…27°С.

В субботу тоже осадков преимущественно не ожидается. Ночью +8…14°С, дневные максимумы — от +22°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу.

Днем воскресенья во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы с сильным ветром. Ночью +9…16°С, по западу до +18°С, днем от +24°С по северу до +33°С по юго-западу.

В понедельник, 22 июня, на большей части территории ожидаются кратковременные осадки, местами сильные дожди, прогремят грозы. Ночью +12…19°С, днем +22…28°С.

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