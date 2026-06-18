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Европарламент призвал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

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  • 18.06.2026, 16:46
Европарламент призвал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

Жизням многих узников совести угрожает опасность.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал белорусские власти освободить политических заключенных. За резолюции проголосовали 504 депутата, против — 4. Воздержались 55 человек.

Особое внимание Европарламент уделил Александре Пулинович, осужденной по «делу черных соловьев», а также Игорю Олиневичу, Денису Ивашину, Ольге Майоровой, Елене Лазарчик, Александру Францкевичу, Виктору Снегуру, Эдуарду Бабарико, Николаю Автуховичу, Владимиру Гундарю, Ирине Мельхер, Степану Латыпову, Вацлаву Орешко, Павлу Белоусу, семье Резановичей.

В Европарламенте заявили, что они их здоровью угрожает опасность из-за нечеловеческих условий содержания, длительной изоляции и отказа в оказании надлежащей медицинской помощи.

Евродепутаты осудили злоупотребление белорусскими властями антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством для криминализации антивоенных высказываний и проявлений солидарности с Украиной, а также для подавления мирного несогласия, в том числе среди молодежи.

«Европарламент призывает власти прекратить все формы жестокого обращения с политическими заключёнными, практику содержания в условиях полной изоляции, отказ в медицинской помощи и доступе к адвокатам и членам семей, а также принудительный труд, а также расследовать случаи смерти в местах лишения свободы и сообщения о пытках», — говорится в заявлении.

В резолюции также призвали расследовать случаи смерти в колониях.

Отдельно Европарламент оценил усилия США по освобождению политзаключенных, но вместе с тем подчеркнул, что «освобождение заключённых продиктовано стремлением режима выжить в экономическом плане и не сопровождается политической трансформацией или реформами, которые могли бы оправдать нормализацию отношений, а также настаивает на том, что освобождение всех политических заключённых и прекращение репрессий остаются предварительными условиями для политического диалога и экономического сотрудничества».

Депутаты Европарламента также призывают Евросоюз и международных партнеров активизировать усилия по освобождению всех политических заключенных, усилить и строго обеспечивать выполнение адресных санкций против лиц, ответственных за репрессии, а также поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности за преступления, совершенные режимом Лукашенко.

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