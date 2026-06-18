Священников в Бресте заставляют сдавать анализы перед приездом патриарха Кирилла

Священников в Бресте заставляют сдавать анализы перед приездом патриарха Кирилла2
- 18.06.2026, 16:57
Необычные меры безопасности ввели перед совместным богослужением.
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Брест, запланированный на 21—22 июня, сопровождается неожиданными мерами безопасности.
Местным священникам, которые будут участвовать в совместном богослужении с главой РПЦ, выставили требование пройти дополнительную проверку, включая сдачу анализов, пишет «Хрысціянская Візія».
По какой схеме проходит процедура и что ищут медики, не сообщается, однако сами представители духовенства отмечают, что во время прежних визитов патриарха правила были проще.
Приезд Кирилла в Брест приурочен к двум датам — 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны и 1000‑летию со дня смерти князя Владимира.
Утром 21 июня состоится литургия в Свято-Воскресенском соборе Бреста, где для верующих выставят мощи князя Владимира. На службу ожидается приезд епископов из Беларуси, России, Польши и Украины.
В ночь на 22 июня патриарх Кирилл посетит Брестскую крепость, где отслужит литию и присоединится к традиционному митингу-реквиему.