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Священников в Бресте заставляют сдавать анализы перед приездом патриарха Кирилла

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  • 18.06.2026, 16:57
Священников в Бресте заставляют сдавать анализы перед приездом патриарха Кирилла

Необычные меры безопасности ввели перед совместным богослужением.

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Брест, запланированный на 21—22 июня, сопровождается неожиданными мерами безопасности.

Местным священникам, которые будут участвовать в совместном богослужении с главой РПЦ, выставили требование пройти дополнительную проверку, включая сдачу анализов, пишет «Хрысціянская Візія».

По какой схеме проходит процедура и что ищут медики, не сообщается, однако сами представители духовенства отмечают, что во время прежних визитов патриарха правила были проще.

Приезд Кирилла в Брест приурочен к двум датам — 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны и 1000‑летию со дня смерти князя Владимира.

Утром 21 июня состоится литургия в Свято-Воскресенском соборе Бреста, где для верующих выставят мощи князя Владимира. На службу ожидается приезд епископов из Беларуси, России, Польши и Украины.

В ночь на 22 июня патриарх Кирилл посетит Брестскую крепость, где отслужит литию и присоединится к традиционному митингу-реквиему.

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