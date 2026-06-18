Z-пропагандист рассказал, что Украина может в следующий раз разбомбить в Москве 18.06.2026, 17:57

Удар по НПЗ — только начало.

Z-военкор Игорь Димитриев пишет, что удары Украины по Московскому НПЗ в Капотне — только начало более серьезной и масштабной кампании против российской промышленности в столице РФ, пишет «Диалог».

По его словам, если украинские дроны уже спокойно прорывают ПВО Москвы, то под угрозой оказываются не только нефтяные объекты, но и оборонные.

Димитриев отмечает, что Москва и область — крупнейший промышленный регион России. Там сосредоточены предприятия энергетики, ракетостроения, оборонной промышленности, радиоэлектроники и оптики военного назначения. Он прямо пишет, что вопрос теперь не в том, продолжатся ли атаки, а в том, что будет следующим.

«На юге области, откуда прилетают дроны в Капотню: нефтебазы вдоль шоссе, газоперерабатывающее предприятие и крупнейшая ТЭЦ страны. В том же почти районе, буквально среди жилых кварталов — головное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива для баллистических и зенитных ракетных комплексов. Производство, судя по всему, никуда не вынесли. Взрыв там — серьёзное дело. На юге же производство противотанковых и зенитных ракет, единственный в стране производитель скафандров и катапультных кресел для боевой авиации», — пишет он.

Отдельно Z-военкор признает, что атака на НПЗ в Капотне имеет сильный видимый эффект, но вокруг Москвы есть куда более чувствительные для России объекты. В мае, по его словам, дроны уже прилетали в Королев, Химки, Лобню и Зеленоград, а также атаковали нефтеналивную станцию в Солнечногорске.

Димитриев пишет, что разведывательные возможности Украины стали намного серьезнее, чем раньше, и Москва не должна считать эти удары случайными.

Российские военные пропагандисты уже не спорят, может ли Украина достать до Москвы, а обсуждают, какие последствия это будет иметь для оборонной промышленности РФ.

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