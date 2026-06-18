Украина за сутки запустила по России почти тысячу дронов 18.06.2026, 19:02

Иллюстрационное фото

Это рекорд войны.

Минобороны России сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты большой дальности и десять управляемых авиабомб. Этот удар не только побил предыдущий украинский рекорд по количеству использованных за сутки дронов, но и превысил максимальное количество БПЛА, которое за сутки выпускала Россия, пишет «Агентство».

Минобороны России сообщает только о сбитых беспилотниках, что позволяет предположить, что на самом деле дронов было больше.

Предыдущий рекордный удар Украины был зафиксирован 6 июня. Тогда Минобороны России сообщало о поражении 911 дронов, 13 авиабомб и четырех снарядов HIMARS.

Крупнейший за войну российский удар по Украине произошел 24 марта. Тогда за сутки суммарно Россия атаковала Украину 948 дронами.

Эти цифры демонстрируют растущие возможности Украины. Первые годы войны ВСУ не могли сравниться с российской армией по интенсивности ударов вглубь территории.

Перелом произошел в этом году. В марте количество использованных Украиной дронов по итогам месяца превысило количество БПЛА, запущенных Россией.

Тогда, по данным украинского мониторингового канала «Око Гора», Россия запустила 6462 БПЛА по Украине. ВСУ же в марте, по данным Минобороны России, атаковали Россию 7551 БПЛА.

В апреле Россия запустила больше дронов, чем Украина (6583 и 4801 соответственно). Однако в мае украинские военные снова превысили количество дронов, запущенных Россией (8973 и 8150 соответственно).

Владимир Зеленский назвал массированный удар по Москве 18 июня «справедливым ответом» на российские атаки.

По его словам, Украина не будет «тихонько сидеть», если Россия продолжит войну: «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва».

За несколько часов до этого произошла крупнейшая с начала войны атака дронов на Москву. Украинские беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах столичного региона, о чем свидетельствуют заявления властей и опубликованные в соцсетях видео.

Удары дронов по Московскому НПЗ в Капотне, который стал главной целью налета, привели к пожарам по меньшей мере в шести местах на территории предприятия, в том числе на основной установке переработки нефти, свидетельствует анализ «Агентства».

Владимир Путин с утра выступает на саммите АСЕАН в Казани, но так и не прокомментировал украинские удары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com