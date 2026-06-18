В Гродно стрела автокрана упала на рабочего 18.06.2026, 19:38

Мужчина в тяжелом состоянии.

В Гродно 52-летний рабочий получил тяжелые травмы во время ремонта теплотрассы. Обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет.

По данным следствия, ЧП случилось днем 17 июня. Работник одного из местных предприятий находился в траншее и занимался заменой труб на теплотрассе.

Во время работ платформу автокрана начали поворачивать. В этот момент стрела упала на мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На месте работала следственно-оперативная группа. Следователь осмотрел территорию, зафиксировал следовую картину, опросил очевидцев и изъял документы по охране труда и технике безопасности.

Все обстоятельства произошедшего проверяет Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к травмированию рабочего.

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