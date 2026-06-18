Зеленский: Трамп поддерживает усиление давления на Россию с целью завершения войны
- 18.06.2026, 19:32
Президент Украины сообщил о наличии «достаточно сильных» инструментов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп поддерживает усиление санкционного давления на Россию с целью заставить ее завершить войну.
Об этом он заявил на открытии заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» в четверг, 18 июня.
«У нас были (на саммите G7 во Франции — ред.) хорошие встречи и переговоры со всеми лидерами, включая президента Трампа. Президент Соединенных Штатов очень четко высказался о необходимости усиления давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. И это также общая позиция всех лидеров «Семерки», — отметил Зеленский.
Также глава государства сообщил о наличии «достаточно сильных» инструментов, чтобы «поставить Россию на путь, когда дипломатия станет единственным выбором».
Он назвал удар РФ по Киево-Печерской лавре преступлением против человечности и заявил, что Украина готовит ответные меры на эти атаки.
«И сегодня вы можете увидеть один из таких ответов в Московском регионе утром. Поэтому наши дальнобойные санкции очень эффективно бьют по российским нефтяным объектам и НПЗ», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что РФ уже столкнулась с нехваткой топлива и с тем, что доходы её бюджета значительно падают.
Однако, как отметил Зеленский, российский диктатор Владимир Путин не прекращает войну против Украины и настаивает на её продолжении. Поэтому давление на Москву должно усиливаться, подчеркнул он.
«Каждый проект в поддержку украинских дронов и нашего производства вооружений в Украине, а также, конечно, совместно с вами, с партнерами, и каждое санкционное действие против России в связи с этой войной — все это должно нарастать», — отметил президент Украины.
Зеленский говорит, что сейчас РФ платит за продолжение войны против Украины потерями в размере не менее 30 тыс. солдат каждый месяц на линии фронта — убитыми и тяжело ранеными.