Зеленский: Трамп поддерживает усиление давления на Россию с целью завершения войны 18.06.2026, 19:32

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины сообщил о наличии «достаточно сильных» инструментов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп поддерживает усиление санкционного давления на Россию с целью заставить ее завершить войну.

Об этом он заявил на открытии заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» в четверг, 18 июня.

«У нас были (на саммите G7 во Франции — ред.) хорошие встречи и переговоры со всеми лидерами, включая президента Трампа. Президент Соединенных Штатов очень четко высказался о необходимости усиления давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. И это также общая позиция всех лидеров «Семерки», — отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил о наличии «достаточно сильных» инструментов, чтобы «поставить Россию на путь, когда дипломатия станет единственным выбором».

Он назвал удар РФ по Киево-Печерской лавре преступлением против человечности и заявил, что Украина готовит ответные меры на эти атаки.

«И сегодня вы можете увидеть один из таких ответов в Московском регионе утром. Поэтому наши дальнобойные санкции очень эффективно бьют по российским нефтяным объектам и НПЗ», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ уже столкнулась с нехваткой топлива и с тем, что доходы её бюджета значительно падают.

Однако, как отметил Зеленский, российский диктатор Владимир Путин не прекращает войну против Украины и настаивает на её продолжении. Поэтому давление на Москву должно усиливаться, подчеркнул он.

«Каждый проект в поддержку украинских дронов и нашего производства вооружений в Украине, а также, конечно, совместно с вами, с партнерами, и каждое санкционное действие против России в связи с этой войной — все это должно нарастать», — отметил президент Украины.

Зеленский говорит, что сейчас РФ платит за продолжение войны против Украины потерями в размере не менее 30 тыс. солдат каждый месяц на линии фронта — убитыми и тяжело ранеными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com