Германия разработает систему ПВО совместно с Украиной 1 18.06.2026, 19:12

Иллюстрационное фото

ФРГ также выделит еще 400 млн евро на вооружения для ВСУ.

Германия и Украина заложили основу для совместной разработки системы ПВО, направленной против баллистических ракет. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о подписании соответствующего соглашения на встрече Контактной группы по Украине и министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 18 июня, передает DW.

«Интерес к этому проекту проявили несколько немецких компаний. Он может внести важный вклад в безопасность Европы и Украины», - отметил он. При этом немецкий министр подчеркнул, что такое сотрудничество уже давно не является односторонним, указав на украинские инновации и опыт.

Одновременно Писториус объявил о предоставлении Украине еще 400 млн долларов на вооружения. Половина этой суммы (в пересчете около 174 млн евро) будет выделена в рамках механизма Purl (Prioritised Ukraine Requirements List, в переводе -«Список приоритетных запросов для Украины». - Ред.) по закупке американских вооружений, действующего с лета 2025 года по договоренности НАТО с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Берлин направит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет для систем ПВО Patriot.

По словам Писториуса, Германия, вместе с Великобританией возглавляющая Контактную группу по Украине, берет на себя ведущую роль в предоставлении Киеву новой военной помощи. «Этим шагом мы хотим побудить других участников Контактной группы по вопросам обороны Украины также принять участие в финансировании закупок управляемых ракет PAC-3», - подчеркнул он.

В рамках программы Purl страны НАТО и их союзники могут закупать у США пакеты вооружений для Украины стоимостью 500 млн долларов каждый. Германия ранее уже участвовала в приобретении трех таких пакетов. О закупке дополнительных вооружений для Украины, обороняющейся от военной агрессии РФ, объявили и другие страны, в том числе Швеция, Канада, Норвегия и Нидерланды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com