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Белорус рукой поднял шлагбаум и получил огромный штраф

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  • 18.06.2026, 19:24
Белорус рукой поднял шлагбаум и получил огромный штраф

Инцидент случился на улице Зыбицкой в Минске.

Попытка сэкономить несколько рублей на парковке обернулась для минского таксиста крупным штрафом.

За испорченный шлагбаум ему пришлось заплатить сумму, которая почти в сто раз превысила стоимость ремонта, сообщает ABW.by.

Инцидент случился на улице Зыбицкой в Минске.

Выезжая с платной стоянки, мужчина решил не платить за парковку. Вместо этого он вручную поднял шлагбаум, сел в машину и спокойно уехал.

Однако вскоре выяснилось, что его "лайфхак" привел к поломке оборудования. Механизм заклинило в открытом положении почти на 40 минут.

За это время еще несколько автомобилей успели покинуть парковку без оплаты.

Вся история попала на камеры видеонаблюдения. Благодаря записям милиции удалось быстро установить личность нарушителя.

Ему предъявили штраф в размере 5431, хотя ремонт шлагбаума обошелся предприятию «Парковки столицы» в разы дешевле – всего в 54,31.

Такая разница объясняется действующими в Минске правилами. Они предусматривают, что за повреждение подобных объектов ущерб взыскивается в стократном размере.

В «Парковках столицы» рассказали, что этот случай далеко не единственный.

С начала года организация уже направила три претензии водителям, которые повредили оборудование на платных стоянках.

Общая сумма ущерба, которую теперь предстоит возместить нарушителям, превысила 23 000.

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