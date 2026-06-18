Opta сравнила показатели Месси и Марадоны на чемпионатах мира 18.06.2026, 20:10

Кто лучше?

Статистическая платформа Opta опубликовала показатели нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира за карьеру.

Для 38-летнего Месси чемпионат мира в США, Мексике и Канаде стал шестым в карьере, он выиграл турнир в 2022-м. Марадона завершил выступления за сборную в 34-летнем возрасте, выступив на четырех мировых первенствах и взяв титул в 1986-м.

Месси провел на чемпионатах мира 27 матчей и забил 16 голов, у Марадоны — восемь мячей в 21 матче.

У форвардов одинаковое количество голевых передач (по восемь), сопоставимые показатели созданных моментов (у Месси 76, у Марадоны 71), успешных попыток дриблинга (112 и 103) и реализации ударов (14,4 и 13,8%). При этом Месси почти вдвое превзошел Марадону по числу ударов (111 и 58, в том числе в створ — 50 и 26) и гораздо быстрее набирал очки по системе «гол плюс пас».

Месси после хет-трика в ворота Алжира в первом матче возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com