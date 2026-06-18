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Opta сравнила показатели Месси и Марадоны на чемпионатах мира

  • 18.06.2026, 20:10
Opta сравнила показатели Месси и Марадоны на чемпионатах мира

Кто лучше?

Статистическая платформа Opta опубликовала показатели нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира за карьеру.

Для 38-летнего Месси чемпионат мира в США, Мексике и Канаде стал шестым в карьере, он выиграл турнир в 2022-м. Марадона завершил выступления за сборную в 34-летнем возрасте, выступив на четырех мировых первенствах и взяв титул в 1986-м.

Месси провел на чемпионатах мира 27 матчей и забил 16 голов, у Марадоны — восемь мячей в 21 матче.

У форвардов одинаковое количество голевых передач (по восемь), сопоставимые показатели созданных моментов (у Месси 76, у Марадоны 71), успешных попыток дриблинга (112 и 103) и реализации ударов (14,4 и 13,8%). При этом Месси почти вдвое превзошел Марадону по числу ударов (111 и 58, в том числе в створ — 50 и 26) и гораздо быстрее набирал очки по системе «гол плюс пас».

Месси после хет-трика в ворота Алжира в первом матче возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет.

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