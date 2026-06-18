Трамп заявил, что Apple будет производить чипы в США 3 18.06.2026, 18:28

Совместно с Intel.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple согласилась сотрудничать с Intel в производстве части своих чипов на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание MacRumors.

После заявления Трампа акции Intel выросли на 9% на премаркете, а бумаги Apple прибавили 0,6%. Официальных комментариев от компаний по поводу возможного соглашения пока не поступало.

Прежде сообщалось, что Apple и Intel достигли предварительной договоренности, в рамках которой Intel сможет выпускать процессоры для устройств Apple. Предполагается, что Intel будет производить чипы по проектам Apple по той же модели контрактного производства, которую сейчас использует тайваньская TSMC. По данным СМИ, речь может идти о некоторых процессорах начального уровня, включая младшие чипы серии M, используемые в отдельных моделях iPad и Mac.

Отмечается, что ранее Apple не рассматривала Intel в качестве производителя своих чипов из-за технологического отставания компании от конкурентов, включая TSMC и Samsung, а также непростых отношений между двумя компаниями. Ситуация начала меняться после назначения Лип-Бу Тана генеральным директором Intel в прошлом году. После смены руководства компания сосредоточилась на развитии своего производственного бизнеса.

Apple также стремится диверсифицировать цепочку поставок, поскольку сейчас TSMC остается единственным производителем чипов Apple Silicon. Во время последнего отчета о финансовых результатах генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что поставки iPhone 17 были ограничены из-за нехватки чипов A19 и A19 Pro, которые компания не смогла получить в достаточном объеме от TSMC.

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