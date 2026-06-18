Норвежские фанаты взорвали соцсети своим флешмобом на футбольном чемпионате мира
- 18.06.2026, 18:08
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Видеофакт.
Сборная Норвегии пробилась в финальную стадию чемпионата мира в США впервые с 1998 года. В стартовом матче ЧМ-2026 запомнились не только футболисты, но и поклонники скандинавов, пишет «Зеркало».
Во время игры в Фоксборо (пригород Бостона) болельщики сборной Норвегии устроили флешмоб под названием Viking Row («Гребля викингов»). Сотни фанатов в красно-синих джерси (некоторые в шлемах и с национальными флагами) имитировали на трибунах греблю викингов. Под ритмичный бой барабана они синхронно двигались вперед и назад. Каждое такое движение сопровождалось боевыми криками.
Это перформанс уже вышел за пределы футбольной арены. Например, завирусилось видео, как болельщики, направляясь на стадион в Фоксборо, устроили «греблю» на движущемся эскалаторе.
Видимо, энергия фанатов передалась и футбольной сборной. В первом матче норвежцы крупно победили команду Ирака — 4:1. Дублем отметился Эрлинг Холанд. Далее скандинавов ждут игры против Сенегала и Франции.