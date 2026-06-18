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Крупнейший в мире лайнер Legend of the Seas вышел в первое плавание

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  • 18.06.2026, 18:19
  • 1,630
Крупнейший в мире лайнер Legend of the Seas вышел в первое плавание
Фото: royalcaribbean

На его борту можно разместить до 7,6 тысячи человек.

Крупнейший в мире круизный лайнер Legend of the Seas отправился из финского Турку в Средиземное море. Об этом сообщило агентство Yle.

Этот корабль стал третьим круизным судном класса Icon, сошедшим с финской верфи. Также это первый лайнер подобного класса, который отправился в плавание по европейским водам.

Legend of the Seas имеет длину 365 метров и ширину 65 метров. На его борту могут разместить 5,6 тысячи пассажиров, однако при необходимости может вместить до 7,6 тысячи человек. Гостей круизного лайнера ожидают семь бассейнов, 10 джакузи, симулятор серфинга, водный и в бродвейском стиле театры.

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