Во Франции ввели обязательное тестирование членов правительства на наркотики 2 18.06.2026, 18:10

Тестирование будет осуществляться без предупреждения.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обязал сотрудников всех министерств, включая министров, проходить обязательные проверки на употребление наркотиков, сообщает franceinfo.

Соответствующий внутренний циркуляр предписывает проводить проверки в форме экспресс-тестов слюны непосредственно в стенах министерств. Тестирование будет осуществляться без предупреждения.

Мера направлена на обеспечение «безупречности» высокопоставленных чиновников. Она коснется и других назначаемых чиновников, включая послов и префектов.

В случае положительного результата теста или отказа от его прохождения к чиновникам будут приниматься меры дисциплинарного взыскания. При этом тех, кто будет уличен в употреблении наркотиков, могут направить «в структуры здравоохранения».

Согласно циркуляру, министры обязаны до 26 июня представить план действий по внедрению системы регулярных проверок.

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