закрыть
18 июня 2026, четверг, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Франции ввели обязательное тестирование членов правительства на наркотики

2
  • 18.06.2026, 18:10
Во Франции ввели обязательное тестирование членов правительства на наркотики

Тестирование будет осуществляться без предупреждения.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обязал сотрудников всех министерств, включая министров, проходить обязательные проверки на употребление наркотиков, сообщает franceinfo.

Соответствующий внутренний циркуляр предписывает проводить проверки в форме экспресс-тестов слюны непосредственно в стенах министерств. Тестирование будет осуществляться без предупреждения.

Мера направлена на обеспечение «безупречности» высокопоставленных чиновников. Она коснется и других назначаемых чиновников, включая послов и префектов.

В случае положительного результата теста или отказа от его прохождения к чиновникам будут приниматься меры дисциплинарного взыскания. При этом тех, кто будет уличен в употреблении наркотиков, могут направить «в структуры здравоохранения».

Согласно циркуляру, министры обязаны до 26 июня представить план действий по внедрению системы регулярных проверок.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич