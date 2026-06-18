ВСУ показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ
- 18.06.2026, 18:41
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Операция была проведена совместно с повстанческим движением на территории России.
ССО совместно с повстанческим движением «Черная искра», действующим на территории РФ, нанесли удар по нефтебазе и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением «Черная искра» нанесли удар по нефтебазе «Ростовнефтепродукт» и базе ГСМ в городе Гуково Ростовской области. Несколько дронов достигли целей - на объектах зафиксированы пожары и разрушения.
Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику оккупационных войск.
Базы использовались для хранения, перевалки и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины.