ВСУ показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ 18.06.2026, 18:41

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Иллюстрационное фото

Операция была проведена совместно с повстанческим движением на территории России.

ССО совместно с повстанческим движением «Черная искра», действующим на территории РФ, нанесли удар по нефтебазе и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением «Черная искра» нанесли удар по нефтебазе «Ростовнефтепродукт» и базе ГСМ в городе Гуково Ростовской области. Несколько дронов достигли целей - на объектах зафиксированы пожары и разрушения.

Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику оккупационных войск.

Базы использовались для хранения, перевалки и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины.

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