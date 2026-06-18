Британия предоставляет Украине 150 тысяч беспилотников 18.06.2026, 17:40

Поставки планируется завершить до конца 2026 года.

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 725 млн фунтов стерлингов (около 836 млн евро). В него войдут 150 тысяч беспилотников, а также более 350 ракет и радиолокационных систем для противовоздушной обороны. Поставки планируется завершить до конца 2026 года, пишет https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/06/18/7239958/.

Как сообщили в британском правительстве, финансирование осуществляется за счет кредита Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), который обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Помимо дронов, Украина получит легкие многоцелевые ракеты и наземные радары, предназначенные для усиления защиты от российских воздушных атак.

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис, который сопредседательствует на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе, отметил, что новая помощь позволит лучше защитить украинских граждан от ударов российских ракет и беспилотников.

В Лондоне подчеркнули, что пакет направлен на укрепление украинской системы ПВО, повышение эффективности защиты критической инфраструктуры и населения, а также поддержку собственного оборонного производства Украины.

В британском правительстве также заявили, что продолжают наращивать поддержку Киева — от поставок вооружений и энергетической помощи до усиления давления на российский военный потенциал. По словам властей, эти меры должны помочь Украине сохранить устойчивость на поле боя в преддверии следующей зимы.

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