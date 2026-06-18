закрыть
18 июня 2026, четверг, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок

  • 18.06.2026, 17:30
«Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок

Сколько стоят билеты?

Авиакомпания «Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд).

Рейсы стартуют с 25 октября и будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A330-200.

Вылет из Минска – в 03:10, прибытие в Бангкок – в 17:05

Обратный рейс из Бангкока – в 19:05, прибытие в Минск – в 01:50 следующего дня.

Время для всех аэропортов указано местное, разница между Беларусью и Таиландом cоставляет +4 ч

Билеты стоят от 1.704 рублей (530 евро) в одну сторону и от 3.011 рублей (936 евро) за билет туда-обратно. Купить можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич