«Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок
- 18.06.2026, 17:30
Сколько стоят билеты?
Авиакомпания «Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд).
Рейсы стартуют с 25 октября и будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A330-200.
Вылет из Минска – в 03:10, прибытие в Бангкок – в 17:05
Обратный рейс из Бангкока – в 19:05, прибытие в Минск – в 01:50 следующего дня.
Время для всех аэропортов указано местное, разница между Беларусью и Таиландом cоставляет +4 ч
Билеты стоят от 1.704 рублей (530 евро) в одну сторону и от 3.011 рублей (936 евро) за билет туда-обратно. Купить можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.