«Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок 18.06.2026, 17:30

Сколько стоят билеты?

Авиакомпания «Белавиа» запускает регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд).

Рейсы стартуют с 25 октября и будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A330-200.

Вылет из Минска – в 03:10, прибытие в Бангкок – в 17:05

Обратный рейс из Бангкока – в 19:05, прибытие в Минск – в 01:50 следующего дня.

Время для всех аэропортов указано местное, разница между Беларусью и Таиландом cоставляет +4 ч

Билеты стоят от 1.704 рублей (530 евро) в одну сторону и от 3.011 рублей (936 евро) за билет туда-обратно. Купить можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

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