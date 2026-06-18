«Как же похорошела Москва при «Мадяре»
- 18.06.2026, 17:00
И где хваленая российская ПВО?
Сегодняшний удар украинских дронов по Москве – главная тема, которую обсуждают в соцсетях. Сайт Charter97.org собрал самые популярные комментарии в Threads:
— Очень интересно наблюдать работу российских ПВО в Москве. Интересно россияне для себя вели статистику сколько их же ракет ударили по НПЗ сегодня?
— Русские, что там ваше хваленое ПВО? Почему Москва горит?
— Смотрю видео из Москвы и думаю, а прикольный план у Путина был! Так много пунктов, а этот - вообще огонь.
— Сегодня я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что за четыре года войны я дожила и увидела то, о чем мечтала только во сне – горящую Москву.
— Как перестать смотреть видео из Москвы и начать работать?
— Россияне, чем будете сбивать ракеты, когда у вас НПЗ закончатся?
— А помните, у Coca-Cola когда-то была акция «Загляните под крышечку»? Сегодня в Москве то же самое.
— Москвичи, не пугайтесь, это пока только дроны. Будет потом еще баллистика.
— Впервые я аплодирую москвичам за прекрасно снятый кадр прибытия. Как красиво крышка резервуара поднялась в воздух!
— Россияне, изучаю сейчас феномен когнитивного дефицита и нейрокогнитивных расстройств. Исключительно в научных целях есть к вам вопрос: вы действительно не понимаете что у вас с бензином и почему обстреливают Москву? Даже догадок нет?
— Кто нибудь может мне объяснить, зачем москвичи сожгли свой НПЗ на Капотне?
— Украинцы! Прекратите стрелять по нам! Мы против такой войны, когда ответка прилетает!
— Скоро: скажи-ка дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, китайцу отдана
— Я никогда не думал, что буду рад видеть столько Москвы в Threads.
— Как же похорошела Москва при Мадяре!
— СВО возвращаетса в радную гавань.
— Люди, которые пишут мемы про Москву, прекратите! Я не успеваю ставить лайки!