Игорь Олиневич месяц держал голодовку в мозырской колонии
- 31.12.2025, 10:27
Политзаключенный находится в помещении камерного типа.
Осужденный на 20 лет колонии анархист Игорь Олиневич месяц держал голодовку в мозырской колонии, сообщает ПЦ «Весна».
О том, что Игоря перевели в Мозырь, стало известно в октябре. Туда его поместили после окончания срока, на который его переводили на тюремный режим. Сразу после перевода в колонию политзаключенного поместили в ШИЗО. Сейчас он находится в помещении камерного типа.
Политзаключенный Игорь Олиневич — активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.
Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.
В 2016 году Игорь Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».