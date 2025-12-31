Игорь Олиневич месяц держал голодовку в мозырской колонии 31.12.2025, 10:27

Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Политзаключенный находится в помещении камерного типа.

Осужденный на 20 лет колонии анархист Игорь Олиневич месяц держал голодовку в мозырской колонии, сообщает ПЦ «Весна».

О том, что Игоря перевели в Мозырь, стало известно в октябре. Туда его поместили после окончания срока, на который его переводили на тюремный режим. Сразу после перевода в колонию политзаключенного поместили в ШИЗО. Сейчас он находится в помещении камерного типа.

Политзаключенный Игорь Олиневич — активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.

Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.

В 2016 году Игорь Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».

