Москвичи пожаловались на отсутствие сирен во время удара дронов 18.06.2026, 16:51

Люди узнали об атаке только после взрывов и пролета БПЛА.

Жители Москвы и Подмосковья массово сообщают об отсутствии оповещений и сирен воздушной тревоги во время произошедшего прошлой ночью крупнейшего налета дронов ВСУ. «Не спали мы с 4:48 утра. Ни одной смс, ни одной сирены не было. Удары были до 6:20 около. Потом минут на 40-45 тишина. Потом снова удары», — рассказал подписчик Astra. Жители региона жалуются на проблему в соцсетях и чатах, в том числе в комментариях на странице подмосковного губернатора Андрея Воробьева. «Почему нет никакой системы оповещения? Ни сирены, ни смс. Люди сами должны догадываться, что летят беспилотники?» — написал один из комментаторов.

Другие подписчики подтвердили, что система оповещения фактически не сработала. «Репутация важнее безопасности», — заявил один из пользователей. Читатели «Верстки» также рассказали об отсутствии уведомлений об атаке. По информации «Подъема», жители Раменского, Котельников и Красногорска узнали об угрозе, только увидев своими глазами пролет дронов или нанесенные ими разрушения. По словам людей, не было ни смс, ни сирены на улицах, ни каких-то других оповещений от властей. Администрация Котельников написала в городском чате, что уведомление о воздушных атаках есть «крайняя, а не рядовая мера», а сирены включают «только при прямой и подтвержденной угрозе жизни».

Чиновники также заявили, что «массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы», так как это «провоцирует панику и хаос». Похожая позиция — у руководства Орехово-Зуева: «Решение о запуске систем оповещения населения, включении сирен принимается исходя из складывающейся оперативной обстановки и только при наличии непосредственной угрозы. При этом включение сирен планируется только в случаях непосредственной угрозы конкретным объектам или районам».

Кроме того, власти Котельников отказались предоставить жителям информацию об убежищах, несмотря на многочисленные вопросы в телеграм-чате губернатора, заметил Daily Storm. Людям заявили, что сведения о расположении укрытий, в которых можно было бы спрятаться во время налетов БПЛА, будет доведена до населения «в период мобилизации и в военное время». В администрации порекомендовали обращаться за дополнительной информацией по телефону отдела по чрезвычайным ситуациям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com