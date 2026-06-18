Google представила новую «капчу» 18.06.2026, 16:40

Фото: depositphotos.com

Пользователям придется махать руками на камеру.

Google начала тестировать новую систему CAPTCHA, которая вместо привычных «галочек» и изображений требует помахать руками на камеру для подтверждения, что пользователь – человек. Об этом пишет Cybernews.

По сообщениям компании, система анализирует только точки движения рук, не включает микрофон и удаляет видео после проверки. А нужно это, чтобы вычислять продвинутых ИИ-ботов, которые умеют обходить капчу в 100% случаев.

Вдобавок это должно повысить устойчивость системы к автоматической регистрации аккаунтов, массовым попыткам входа с использованием украденных паролей и другим формам онлайн-мошенничества.

Нововведение уже вызвало серьезную критику по поводу приватности. В частности, отмечается, что камера становится обязательным элементом базовой проверки, а биометрические подходы все активнее проникают в онлайн-идентификацию. Это создает новые риски для злоупотребления приватности.

Другие поставили под сомнение эффективность такого подхода, утверждая, что его можно обойти с помощью виртуальных камер или заранее записанного видео. Новая «капча» пока тестируется и появляется у единичных пользователей.

Google уже экспериментировала с похожими технологиями. Еще в 2023 году в Google Meet появилась функция, позволяющая поднять настоящую руку перед веб-камерой, чтобы активировать виртуальную во время видеовстречи.

По словам экспертов, снижение эффективности капчи становится реальной проблемой. Столь нетипичной способностью чат-ботов пользуются для скупки билетов на спортивные матчи или чтобы оформить предзаказ на готовящиеся к продаже устройства. Такими ботами зачастую пользуются перекупщики.

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