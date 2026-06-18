«Пять месяцев боролись в суде» 18.06.2026, 16:00

Фото: onliner

Популярная минская пекарня LЁN объявила о закрытии.

В Минске закрывается популярная пекарня «Лён» (LЁN). О прекращении работы заведение сообщило на своей странице в Instagram, сообщает Onlíner.

Причиной закрытия стало расторжение договора аренды помещения на улице Раковской, 25/1. По словам владельцев, именно в этом здании располагалось производство — то есть закрывается весь проект, а не только одноименное кафе.

— Мы пять месяцев в суде боролись за свое право продолжать работу в этом месте, так как именно здесь размещено не только наше кафе, но и производство, и расторжение договора по факту означает гибель компании. Увы, вчера мы проиграли апелляционный суд, — сообщили представители пекарни.

Владельцы отметили, что приняли решение прекратить дальнейшую борьбу, поскольку она больше «не соответствует тем ценностям и целям, ради которых создавался проект».

Последний день работы «Льна» запланирован на 21 июня. После этого заведение закроется для посетителей.

Новость о закрытии опечалила многих посетителей. В комментариях минчане признались, что готовы ездить за любимой выпечкой «хоть на другой конец города», и призвали команду найти новую площадку для работы. Некоторые предложили открыть пекарню в другом белорусском городе, например в Гродно.

Пекарня «Лён» проработала около девяти лет. История проекта началась еще на улице Скрыганова. За годы работы заведение приобрело репутацию одного из популярных мест в Минске благодаря хлебу на закваске, выпечке и кофе. Пекарня также поставляла свою продукцию в другие кафе и магазины столицы.

Около двух лет назад кафе «Лён» одним из первых в Минске ввело запрет на пользование ноутбуками. Многие посетители восприняли новые правила неоднозначно, однако владельцы не изменили своего решения и продолжили сохранять laptop-free-концепцию.

Сейчас пекарня распродает оборудование. Будет ли проект возрожден в новом месте, пока неизвестно.

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