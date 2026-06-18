Цены на нефть обвалились до минимума за несколько месяцев 18.06.2026, 16:18

Иранская нефть возвращается на рынок быстрее, чем ожидалось.

Цены на нефть в четверг упали более чем на 1% и достигли самого низкого уровня с первого торгового дня после начала войны с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,02 доллара (1,28%) - до 78,53 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 1,48 доллара (1,93%) - до 75,31 доллара за баррель.

Brent опустилась до самого низкого уровня с 2 марта - первого торгового дня после ударов США и Израиля по Ирану. WTI - до минимума с 4 марта.

Почему цены падают

Соглашение между США и Ираном предусматривает прекращение конфликта, повторное открытие Ормузского пролива и ослабление санкций против Тегерана.

Меморандум из 14 пунктов запускает 60-дневный переговорный период, в течение которого Иран обеспечит свободное прохождение через Ормузский пролив - ключевой нефтегазовый судоходный путь.

Полное движение транспорта через пролив должно возобновиться в течение 30 дней.

«Энергетические рынки продолжают активно учитывать более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей», - пояснил аналитик IG Тони Сикамор.

Прогнозы банков

Goldman Sachs ожидает, что экспорт стран Персидского залива нормализуется до довоенного уровня к концу июля, а добыча сырой нефти восстановится к октябрю. По оценкам банка, для этого объемы поставок из Ормузского региона должны вырасти на 13 млн баррелей в сутки - примерно до 70% от довоенного уровня.

BNP Paribas более осторожен: банк рассматривает 75 долларов за баррель как «устойчивый нижний уровень на ближайшее будущее», учитывая потери поставок и повышенный спрос. До войны Brent торговался по цене 60-70 долларов.

Фактор Китая

Дополнительное давление на цены оказывает Китай.

По прогнозу исследовательского подразделения PetroChina, второй по величине потребитель нефти в мире потребляет 753 млн метрических тонн в 2026 году - на 4,9% меньше, чем в 2025 году, из-за перехода на новые источники энергии и высоких цен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com