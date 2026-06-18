Почему Путин дал приказ посадить старого друга 1 Вадим Денисенко

18.06.2026, 15:46

1,894

Вадим Денисенко

Паранойя прогрессирует.

В Петербурге громко задержали Илью Трабера — одного из самых влиятельных экс-бандитов, а сейчас совладельца всех возможных бизнесов: от местного порта до нефтеперевалки

Илья Трабер (1950 г.р.) был неприкосновенной фигурой. Он вышел из тамбовской группировки, но довольно рано понял, что бизнес — лучшее прикрытие для бандитизма, чем наоборот, и уже в конце 90-х стал весьма закрытым бизнесменом.

Стоит сразу отметить: в своё время Песков признал знакомство Путина с Трабером, и тот — едва ли не единственный выходец из криминального мира, знакомство с которым официально подтверждено Кремлём (Пригожин здесь не в счёт, в криминальном плане он был никем по сравнению с Трабером). Еще одна небольшая деталь: руководители «Газпрома» и «Газпромнефти» Миллер и Дюков отчасти могут считаться «воспитанниками» Трабера.

Как бы то ни было, но Трабер никогда не лез в политику и публичную жизнь. Он, похоже, прекрасно понимал своё место в политической иерархии путинской России и придерживался определённых правил игры. И вот его задерживают представители центрального (московского) офиса ФСБ за убийство депутата Выборгского горсовета, с которым, судя по всему, Трабер не поделил определённые бизнес-интересы. Подчёркну — Москва, похоже, не доверяла петербургским чекистам и вела дело без них. Итак, что всё это означает?

1. Задержание такого уровня не могло не быть санкционировано самим Путиным. Убитый депутат не входил в круг каких-то влиятельных, с точки зрения Путина, людей, а потому мы можем выдвинуть две версии того, что же произошло.

Первая версия — политическая. Трабер мог в узком кругу позволить себе какую-то критику режима, и кто-то из руководителей ФСБ продемонстрировал Путину, что раскрыл «заговор».

Вторая версия — чисто экономическая. Кто-то из руководителей ФСБ сумел донести до Путина, что Трабера нужно убрать, а его активы посредством национализации передать в нужные руки.

Нельзя исключать, что эти две версии либо уже объединены в одно целое, либо будут объединены в ближайшее время.

2. Кто в ФСБ мог совершить подобное? Версий целых две. Либо первый заместитель руководителя — Королёв, либо руководитель военной контрразведки, человек Сечина, Ткачёв. Дело в том, что в ФСБ сейчас существует тройная власть, когда сразу трое человек имеют свои вертикали (кроме двух вышеназванных есть ещё руководитель ФСБ Бортников).

Собственно, почему важно, кто стал автором задержания Трабера? Ответ на этот вопрос будет означать, что именно этот человек является одним из главных претендентов на место Бортникова, который, похоже, всерьёз собирается на пенсию. Также это говорит о реальном влиянии этого человека на процессы внутри структуры, с одной стороны, и непосредственно на Путина — с другой.

3. Что нам из этого?

Если политическая версия окажется правдивой, это будет означать, что паранойя Путина реально усиливается, а арест Трабера — сигнал всем элитам: даже в банях мы вас прослушиваем и знаем о ваших замыслах всё. В конце концов, даже если политической версии и нет, большая часть элит будет верить в её существование.

Если же это чисто экономическая история — это станет глобальным испугом для всех. Если забирают всё у Трабера, то могут забрать и у кого угодно.

Проще говоря, это дело напугает российские элиты и ещё больше убедит их в том, что их главная проблема — Путин. Это не означает революцию. Это означает, что при малейшей возможности элита перейдёт на сторону тех, у кого есть шанс сменить Путина.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com