В Мексике обнаружили памятники неизвестной цивилизации 18.06.2026, 15:50

Фото: INAH

Они скрывались под современным городом более 1400 лет.

На востоке Мексики археологи обнаружили остатки древнего церемониального комплекса и огромный резной каменный монумент, свидетельствующий о существовании ранее неизвестной культуры, которая процветала более 1 400 лет назад. Открытие произошло во время раскопок в штате Веракрус.

Останки были обнаружены в ходе археологической спасательной экспедиции в районе жилой застройки Сан-Лукас в городе Коатепек. Одной из важнейших находок стала прямоугольная платформа размером 30 метров в длину и 12 метров в ширину, пишет Heritage Daily.

Сооружение, возведенное из плит и тщательно обтесанного белого известняка, украшали выгравированные геометрические узоры и круглые камни, расположенные вдоль двух его сторон. Археологи отметили, что подобные архитектурные особенности ранее в этом регионе никогда не фиксировались.

Рядом с платформой исследователи обнаружили монолитную каменную скульптуру высотой 1,88 метра. На памятнике изображены два пышно одетых представителя элиты, принимающие священную жидкость от божественной фигуры, расположенной над ними. Специалисты отметили, что одна из фигур может иметь черты мая, что может свидетельствовать о культурных контактах между общинами разных частей Мезоамерики.

Фото: INAH

И платформа, и скульптура были обнаружены в чрезвычайно хорошем состоянии. Уже начаты консервационные работы над памятником, а в отношении архитектурных остатков запланированы реставрация и стабилизация.

В ходе раскопок также были обнаружены несколько церемониальных жертвоприношений. Среди них — обугленные остатки кукурузы, закопанные керамические сосуды и обломки бусин из зеленого камня. Обнаруженные предметы передали в лаборатории для дальнейшего исследования, и в настоящее время их изучает междисциплинарная команда под руководством Альберто Васкеса Домингеса и Лино Эспинозы Гарсии из Центра INAH в Веракрусе.

Фото: INAH

Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа подчеркнула важность этой находки. Она отметила: «Каждое сооружение, каждый предмет и каждый символ, обнаруживаемые в ходе археологических исследований, напоминают нам, что Мексика обладает одним из самых богатых и разнообразных культурных наследий в мире».

Хотя Веракрус часто связывают с цивилизацией тотонаков, исследователи сообщили, что на данный момент нет доказательств, которые бы связывали недавно обнаруженные останки с этой культурой. Вместо этого специалисты полагают, что это поселение принадлежало местному населению, которое развивало собственные традиции, поддерживая при этом связи с другими общинами вдоль побережья Мексиканского залива.

Фото: INAH

Раскопки проводятся на участке площадью 12 гектаров, который находится в стадии археологического исследования с конца 2025 года. Ожидается, что исследования продлятся до августа 2026 года, а лабораторный анализ извлечённых материалов должен быть завершён в начале 2027 года.

Этот проект является частью более широкой исследовательской программы, которую проводит Центр INAH в Веракрусе вблизи археологического памятника Кампо-Вьехо. Исследования в этом районе ведутся с 2000 года, и, по словам археологов, последние находки дают ценную информацию о социальном и культурном развитии доиспанских общин в центральной части штата Веракрус.

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