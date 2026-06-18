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В Подмосковье после атаки на НПЗ прошел черный дождь

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  • 18.06.2026, 15:06
  • 1,842
В Подмосковье после атаки на НПЗ прошел черный дождь

Осадки сопровождались запахом гари.

Жители микрорайона Железнодорожный в подмосковной Балашихе сообщили в городских чатах и соцсетях о появлении темного налета на автомобилях, подоконниках и одежде после прошедшего дождя, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Канал со ссылкой на очевидцев пишет, что осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, визуально похожие на нефтепродукты.

Дождь шел при ветре со скоростью около 16 км/ч, который мог переносить дым и продукты горения в северо-восточном направлении, где расположена Балашиха.

В столичном департаменте природопользования и Мосэкомониторинге заявили, что ухудшения качества воздуха в Москве и Московской области не зафиксировано.

Причиной мог стать пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Украинские беспилотники утром 18 июня второй раз с начала недели атаковали завод. Об атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал он в телеграм-канале.

Также на МКАД произошел пожар на территории торгового комплекса «Садовод» и «Белая дача», под удар попал дом в подмосковных Котельниках.

В общей сложности в ходе налета, который длился с четырех часов ночи до семи утра, на подлете к Москве и непосредственно над городом силами противовоздушной обороны сбили 137 украинских дронов, уточнил Собянин.

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