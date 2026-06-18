Иордания, Панама, Бразилия или Испания: кто выйдет в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места

Иордания, Панама, Бразилия или Испания: кто выйдет в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места1
- 18.06.2026, 15:22
Фавориты Мундиаля балансируют на грани.
Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 определил первую промежуточную таблицу команд, занимающих третьи места в своих группах и борющихся за выход в 1/16 финала.
У кого сейчас больше всего шансов продолжить борьбу, а кто рискует вылететь — сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЧМ.
Кто претендует на место в топ-8
Поскольку обновленный формат чемпионата мира открывает путь в 1/16 финала только для восьми лучших сборных из этой категории, каждый забитый гол и набранное очко уже сейчас имеют решающее значение для дальнейшей судьбы команд.
На данный момент ситуация в сводной таблице четко разделила претендентов на два лагеря: тех, кто набрал очки благодаря ничьим, и неудачников стартовых матчей.
Главными фаворитами на выход в плей-офф с третьего места пока являются команды, которым удалось сыграть вничью. Благодаря более высокой результативности лидируют Нидерланды, а Бразилия, Бельгия, Катар и Португалия идут следом с абсолютно одинаковыми показателями. Замыкает шестерку «мирных» сборных Испания, которая хоть и не забила, но и не пропустила.
В противовес им, другая шестерка команд начала турнир с поражений, что значительно осложняет их турнирное положение. Чехия и Эквадор пока закрывают топ-8 проходных мест.
Худшая ситуация наблюдается у Сенегала, Иордании и Турции, которые проиграли на старте с разницей в два мяча. К тому же турки не смогли забить ни одного гола.
Рейтинг команд, занявших третьи места после 1-го тура:
Нидерланды (Группа F) – 1 очко (разница мячей – 2:2)
Бразилия (Группа C) – 1 (1:1)
Бельгия (Группа G) – 1 (1:1)
Катар (Группа B) – 1 (1:1)
Португалия (Группа K) – 1 (1:1)
Испания (Группа H) – 1 (0:0)
Чехия (Группа A) – 0 (1:2)
Эквадор (Группа E) – 0 (0:1)
Панама (Группа L) – 0 (0:1)
Сенегал (Группа I) – 0 (1:3)
Иордания (Группа J) – 0 (1:3)
Турция (Группа D) – 0 (0:2)
Отметим, что путевки в 1/16 финала получат две лучшие сборные из каждой группы, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.