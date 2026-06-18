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МИД Беларуси вручил ноту представителю Украины в связи с атакой на автобус в Брянской области

  • 18.06.2026, 14:28
МИД Беларуси вручил ноту представителю Украины в связи с атакой на автобус в Брянской области

Во внешнеполитическом ведомстве Лукашенко «резко осудили» произошедшее.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о вручении ноты протеста временному поверенному в делах Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому.

Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, протест связан «с атакой украинского беспилотного летательного аппарата» на гражданский автобус, в котором находились граждане Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве «резко осудили» произошедшее.

«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер», — заявил Варанков.

В ведомстве также отметили, что ожидают официальной реакции украинской стороны.

«Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности», — говорится в заявлении.

В МИД Беларуси назвали произошедшее «террористическим актом» и подчеркнули, что «считают такие действия недопустимыми».

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. В СБУ считают, что существуют основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области мог быть спецоперацией российских спецслужб.

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