Самое обидное для Путина Аббас Галлямов

18.06.2026, 14:00

1,502

Аббас Галлямов

В Кремле надо обязать ежедневно читать сказку про золотую рыбку и старуху.

Я так понимаю, это теперь будет если не ежедневно, то, как минимум, раз в несколько дней…

Пришло время россиянам понять, что имперство несовместимо со спокойной жизнью.

Мысль неприятная, но не смертельная. Через осознание этой несовместимости прошли уже многие – англичане, французы, голландцы, испанцы, португальцы, австрийцы, немцы, бельгийцы, итальянцы, шведы. Все эти народы на каком-то этапе отказались от имперских амбиций, после чего собственно и построили страны, в которых оказалось настолько комфортно жить, что туда теперь без конца тянет российских «патриотов» – и известных – таких как Медведев или Соловьев – и неизвестных – как тысячи российских чекистов, обзаведшихся там виллами и бизнес-проектами.

А ведь это, надо понимать, ребята ушлые, много чего повидавшие. Они в плохие места не полезут…

В общем, не мы первые, не мы последние. Так ведь и надо-то всего ничего: забыть про Украину как про страшный сон и все – морок как рукой снимет.

***

Самое обидное для Путина сейчас – это то, что в нынешнем контексте остановка войны будет однозначно воспринята как поражение. «Ну что, получили по зубам и протрезвели?» – скажут и россияне, и вообще весь мир. А ведь в прошлом году, пока Трамп ходил за Путиным с протянутой рукой, вполне можно было сделать это с милостивой улыбкой победителя.

Ей-богу, их там в Кремле надо обязать ежедневно читать сказку про золотую рыбку и старуху, оставшуюся благодаря своим неуемным амбициям у разбитого корыта.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com