Военный эксперт: Удар по автобусу с белорусскими детьми — это провокация РФ 18.06.2026, 12:35

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Подробный разбор инцидента в Брянской области.

В Брянской области РФ заявили об ударе дрона по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области, однако в официальной версии есть заметные нестыковки. ВСУ отвергли причастность и заявили, что в этот период не применяли беспилотники по целям в Брянской области.

Что сейчас известно об инциденте с автобусом? Можно ли говорить о реальном ударе дрона или это больше похоже на спланированную провокацию?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

— Я вижу в этом больше спланированную провокацию. Вчера я опубликовал более детальное расследование этого удара со своей стороны.

Сразу возникает вопрос: почему по территории Российской Федерации продолжают ездить какие-то туристические автобусы с детьми? РФ является страной, которая находится в состоянии войны, и гражданские лица других стран, находясь в любой ее части, подвергают себя опасности.

То же самое касается перемещения самолетами, авиаперевозок, поездок на кораблях, например, захода во временно оккупированные воды, а также передвижения по территории самой Российской Федерации.

Само по себе нахождение в России уже опасно. Поэтому я не знаю, чем была обусловлена отправка детей на отдых в страну, которая находится в состоянии полномасштабной войны и где постоянно что-то прилетает и взрывается. Тут возникает много вопросов к осознанности самих родителей, которые на это пошли.

Что касается непосредственно локации, где это произошло. Можно говорить о том, что удар был нанесен в Брянской области, в районе вдоль трассы А-240, это Почепский район, который находится примерно в 60 километрах от границы с Украиной.

Фотографии, которые опубликовала российская сторона, демонстрируют, что удар был нанесен маломощным средством. То есть это был FPV-дрон, явно не начиненный кумулятивной боевой частью, а использовавший боевую часть с большим количеством осколочных элементов.

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Это хорошо просматривается по кузову автобуса с большим количеством осколочных повреждений и непосредственно по самому салону. На фотографиях из салона автобуса также видно большое количество мелких осколочных элементов. То есть мы говорим о том, что в автобус прилетел маломощный FPV-дрон, начиненный большим количеством осколочных элементов.

Обычный FPV-дрон без оптоволокна летает примерно до 20 километров. На оптоволокне средняя дальность полета FPV-дрона составляет около 40 километров. При этом, если бы он запускался с территории Украины, оператору была бы необходима зона безопасности. Это стандартный набор требований безопасности, примерно в среднем 5 километров.

Возникает вопрос: как дрон, который летает на 20–40 километров, в зависимости от того, есть у него оптоволокно или нет, мог пролететь, грубо говоря, 65 километров, чтобы нанести удар по автобусу с детьми? Лично у меня ответа на этот вопрос нет. Кроме одного предположения: этот дрон запускался с территории Российской Федерации.

Предположим все же, что украинская диверсионно-разведывательная группа заходит в Брянскую область, углубляется на 20 километров, чтобы запустить дрон на оптоволокне, либо на 40 километров, чтобы запустить обычный FPV-дрон без оптоволокна. Для чего? Чтобы ударить одним-единственным дроном по автобусу с белорусскими детьми на трассе А-240? Просто феноменальная спецоперация, которой нет аналогов в мире. Особенно с учетом того, что этой группе пришлось бы двигаться 20–40 километров по территории, которая постоянно патрулируется Россией. Там сейчас находится довольно серьезная группировка войск «Брянск», которая контролирует приграничную зону. Плюс там постоянно работают малые и средние комплексы РЭБ на подавление дронов именно тактического уровня.

Возникает вопрос: как такая операция могла быть реализована? И какая у нее цель? Ударить по автобусу с детьми? Не по бензовозу, не по складу с боеприпасами, не по какому-либо нефтяному объекту, не по транзитному газотранспортному узлу и так далее, а именно по автобусу с детьми. Вот как это интересно.

И следующий очень важный момент. Почему я говорю о маломощности дрона? Дело в том, что Украина сейчас проводит логистический локдаун как на временно оккупированных территориях, так и на территории самой Российской Федерации. Наносятся удары по фурам, грузовикам, бензовозам и так далее. Но эти удары наносятся middle strike-дронами типа «Хорнет», «Булава», Darts, RAM-2X и другими.

Отличие этих дронов заключается в том, что у них боевая часть в среднем составляет 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такие дроны могут летать на расстояние 150–200 километров. Они вполне могли бы долететь до трассы А-240 и нанести удар по этому автобусу.

Но если бы в этот автобус влетел дрон типа «Хорнет», разрушения и последствия были бы намного хуже и масштабнее. Думаю, автобус разорвало бы на две части. Или как минимум половину автобуса вынесло бы наружу. А не остались бы какие-то легкие осколочные следы на его кузове.

Поэтому это был точно не middle strike-дрон. Но если бы Украина преследовала цель наносить удары по трассе А-240 какими-либо дронами, она точно не отправляла бы свою диверсионную группу за 40 километров от границы, рискуя личным составом, чтобы запустить FPV-дрон. Просто был бы запущен «Хорнет», RAM-2X или Darts. И разрушения были бы намного больше и существеннее.

— Какую цель могли преследовать Москва и Минск, обвиняя Украину в ударе по автобусу с детьми?

— Это именно провокация со стороны Российской Федерации. Особенно на фоне того, что буквально накануне Лукашенко разразился извинениями перед Зеленским и заверял в интервью, что не будет нападать на Украину. Он прекрасно понимает, что Украина — это не та страна, на которую может нападать Беларусь, потому что последствия для Беларуси будут катастрофическими.

Видимо, в Кремле это не понравилось. Поэтому они решили таким образом взбудоражить Минск и создать прецедент. С одной стороны, это сценарий втягивания Беларуси в войну против Украины. С другой — демонстрация того, что Кремль продолжает держать Лукашенко в ежовых рукавицах.

Таким образом, в первую очередь это продолжение линии, которая неизменна с 2022 года: создание разного рода провокационных моментов, связанных с попытками Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины и заставить ее это сделать.

Во вторую очередь Кремлю явно не понравились высказывания Лукашенко о Зеленском, его извинения и оправдания о том, что с территории Беларуси на Украину больше никто не нападет. Очевидно, Кремль попытался таким образом отреагировать на эти слова Лукашенко.

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