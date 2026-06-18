Ученые доказали, что козы внимательно слушают людей 18.06.2026, 13:58

Не хуже собак.

Международная группа зоологов экспериментально доказала, что домашние козы обладают высоким социальным интеллектом и способны использовать направление человеческого голоса как точную подсказку для поиска скрытой пищи. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science.

Биологи из Борнмутского университета совместно со швейцарскими коллегами провели серию уникальных поведенческих тестов на фермах, чтобы проверить, насколько хорошо сельскохозяйственные животные понимают вербальные сигналы человека. Ранее считалось, что на столь сложную ментальную коммуникацию способны только одомашненные хищники — собаки и кошки.

В ходе экспериментов коз поочерёдно заводили в специальный загон, где перед ними на расстоянии нескольких метров устанавливали два одинаковых непрозрачных пластиковых ведра. В одном из них находилось любимое лакомство животных (свежая морковь), а второе оставалось абсолютно пустым. Перед началом теста зоологи полностью исключили фактор запаха, изолировав еду герметичной плёнкой.

Затем экспериментатор садился строго посередине между вёдрами, смотрел прямо перед собой в пол и начинал говорить ровным голосом, направляя звуковую волну в сторону ведра с морковью. Исследователь не делал никаких жестов руками, не кивал и не переводил взгляд на тайник, чтобы животное могло ориентироваться исключительно на акустический источник информации.

Результаты тестов удивили учёных. В 75% случаев козы безошибочно направлялись именно к тому ведру, в сторону которого говорил человек. Животные продемонстрировали способность связывать пространственное направление звука чужой речи с местоположением скрытого объекта, что требует развитого пространственного мышления.

Зоологи подчеркивают, что козы веками жили бок о бок с людьми, и в процессе эволюции научились ювелирно считывать малейшие изменения в нашем поведении и голосе. Способность понимать подсказки человека оказалась заложена в них так же глубоко, как и у собак, хотя коз никогда не дрессировали специально для выполнения команд.

Открытие полностью меняет наше представление о когнитивных способностях сельскохозяйственного скота. Результаты работы доказывают, что козы нуждаются в гораздо более сложной и стимулирующей среде обитания на фермах. Понимание высокого интеллекта этих животных заставит надзорные органы пересмотреть международные стандарты содержания скота, обязав фермеров внедрять элементы психологического обогащения среды для снижения стресса у животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com